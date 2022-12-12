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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısının başlamasının ardından toplantıyı bitirerek Adalet Bakanlığı’na yürümeye başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısının başlamasının ardından toplantıyı bitirerek Adalet Bakanlığı’na yürümeye başladı.
Politika 12.12.2022, 09:31 12.12.2022, 10:23
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısının başlamasının ardından toplantıyı bitirerek Adalet Bakanlığı’na yürümeye başladı.