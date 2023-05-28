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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30’da CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30’da CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.
Politika 28.05.2023, 20:09
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30’da CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.