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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Biden görüşmesinin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Biden görüşmesinin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Politika 31.10.2021, 13:57
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Biden görüşmesinin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.