Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Turizm Bakanı Ersoy'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile Rusya’ya gitti.

Ziyaretin gündemi koronavirüs aşı tedariği ve turizm... Aşıların Haziran ayında Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...