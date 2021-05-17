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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Turizm Bakanı Ersoy'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İbrahim Kalın ve Sağlık Bakan Yardımcısı Rusya'ya gitti. Gündem aşı tedariği ve turizm.

Politika 17.05.2021, 11:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Turizm Bakanı Ersoy'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile Rusya’ya gitti.

Ziyaretin gündemi koronavirüs aşı tedariği ve turizm... Aşıların Haziran ayında Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. 

Ayrıntılar gelecek...

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