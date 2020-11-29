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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Gül dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Politika 29.11.2020, 16:41
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Gül dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün dini azınlık temsilcileriyle toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantıya Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin’in de aralarında bulunduğu dini azınlık temsilcileri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.
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