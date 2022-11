Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin ardından tahıl anlaşmasına geri döndü”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya tarafından askıya alınan tahıl anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin ardından tahıl anlaşmasına geri döndü” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN International kanalında Isa Soares’in Tahıl Sevkiyatı Antlaşmasına dair sorularını cevapladı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında Türkiye’nin girişimleriyle Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı için imzalanan anlaşmadan 29 Ekim’de güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek çekildiğini belirten Rusya’nın yeniden anlaşmaya döndüğü için Türkiye olarak memnun olduklarını belirten Sözcü Kalın, “Rusya, Sivastopol bölgesindeki gemilere saldırılar sonrasında anlaşmadan çekildi. Hemen onlarla iletişim kurduk çünkü bu çok önemliydi. Bu, savaştan ayrı bir durum. Tabii ki her şey savaş ile ilgili ama biliyorsunuz ihtiyacı olan yerlere tahıl sevk etmek, az önce belirttiğim gibi herkes için çok önemli. Son 3-4 gündür yoğun diplomatik çaba sarf ettik” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Kalın, “Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin ardından tahıl anlaşmasına geri döndü. Şu an her şey yoluna girdi” ifadelerini kullandı.

“İstanbul Anlaşması’na bağlı kalınması umuyoruz”

Rusya’nın Ukrayna’dan insani koridoru, askeri amaçlarla kullanmamak için yazılı garanti alıp almadığı hakkındaki soruyu yanıtlayan Kalın, “Evet aslında bahsettiğimiz müzakerelerin bir sonucu olan durum bu. Umuyoruz ki iki tarafta, 3 ay önce imzalanan İstanbul Anlaşması’na bağlı kalır. Ukrayna tarafı bu yaklaşımda yine çok yapıcı hareket etti. Cumhurbaşkanımız bu konuda Zelenskiy ile konuştu ve Zelenskiy de anlaşmaya bağlı olduklarını söyledi. Fakat elbette, savaşın doğurabileceği sonuçlarla da gelecek günlerde neler olabileceği konusunda farklılık olabilir” açıklamasında bulundu.

“Son 4 gündür tahıl fiyatları yükseldi”

Putin’in fakir veya gelişmemiş ülkelere sevk edilen tahıl konusunda politik bir duruş sergilediğini ifade eden Kalın, “Tahıl ihracatı sırasında neden gübre ve diğer tahıl ürünlerinin yarısından fazlası Afrika’daki ve diğer bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri yerine Avrupa ülkeleri tarafından alınıyor? Bu politik bir nokta. Elbette, Ukrayna tahılını istediği herkese satabilir fakat uluslararası tahıl pazarları, taşımacılığın durmasında endişeli. Üstelik son 4 gündür tahıl fiyatları da yükseldi. Son 3 aya baktığımızda ise fiyatların düştüğünü görüyoruz. Bu elbette ortada hassas bir konu olduğunu gösteriyor” dedi.

“Uluslararası toplum olarak bir şeyler yapmalıyız”

Rusya’ya uygulanan herhangi bir resmi ihracat ambargosu bulunmadığını fakat bazı gemi, sigorta ve lojistik şirketlerinin ikinci bir yaptırıma maruz kalmaktan korktuklarını söyleyen Kalın, “Rusya’yla iş yapmaktan kaçınanlar var. Fakat biz uluslararası toplum olarak bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Avrupalı dostlarımıza ve ABD’deki meslektaşlarımıza, tahıl anlaşmasının devam etmesini ve Amonyak içeren Rus tahıl ve gübresini almak istiyorlarsa uluslararası pazarlarda bulunmaları gerektiğini söylüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Rusya, nükleer güç kullanacakları iddialarını reddetti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy ile sürekli temasta olduğuna dikkat çeken Kalın, savaş noktasında herhangi bir ilerleme olmadığını ve iki tarafında kazanmaya yakın olmadığını ifade etti. Savaşın uzun zamandır çeşitli saldırılarla devam ettiğini söyleyen Kalın, ortada nükleer tehdidin de bulunduğu şu günlerde daha fazla kişi hayatını kaybetmeden müzakerelere dönülmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nükleer tehdit konusunda da hem Putin hem de Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Kalın, “Rusya, nükleer güç kullanacakları iddialarını reddetti. Zelenskiy de bu konuda aynı fikirde olduklarını beyan etti. Ukrayna’nın kirli bomba, kimyasal silah ve benzeri şeyler kullanmaya hazırlandığına dair iddialar var bunlar yalan. Tüm bunlar sadece bizim Cumhurbaşkanımız için değil, diğer dünya liderleri için de önemli” dedi. Kalın sözlerine, sorunlara karşı diplomatik çözüm yolları bulunması gerektiği çağrısı yaparak son verdi.