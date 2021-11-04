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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kongrede umarım bir karşı duruş olmaz. Kongrede ilgili senatörler, komite ve komisyon üyeleri Türkiye’nin önemini umarım en kısa sürede kavrarlar."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kongrede umarım bir karşı duruş olmaz. Kongrede ilgili senatörler, komite ve komisyon üyeleri Türkiye’nin önemini umarım en kısa sürede kavrarlar."
Politika 04.11.2021, 16:46
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kongrede umarım bir karşı duruş olmaz. Kongrede ilgili senatörler, komite ve komisyon üyeleri Türkiye’nin önemini umarım en kısa sürede kavrarlar."