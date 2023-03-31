Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “İYİ Parti Binası’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, “Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası’na silahlı saldırı yapılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir. Olay daha aydınlanmadan Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur. Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz.”