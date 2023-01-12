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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız an

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir."

Politika 12.01.2023, 17:54
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız an

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir."

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