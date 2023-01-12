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ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı atandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “NATO’ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız an
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir."
Politika 12.01.2023, 17:54
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir."