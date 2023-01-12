Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız an

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir."