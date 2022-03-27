Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Herkes Rusya ile köprüleri yakarsa günün sonunda onlarla kim konuşacak”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için kesinlikle Rusya ile konuşması gerektiğini belirten Kalın, “Herkes Rusya ile köprüleri yakarsa günün sonunda onlarla kim konuşacak” dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kendisini savunması için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu da söyleyen Kalın, “Ukraynalıların her anlamda kendilerini savunmaları için desteğe ihtiyacı var. Fakat Rusya’nın da öyle ya da böyle dinlenmesi gerekiyor" dedi.