Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi Kepel ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile görüştü.

Beştepe Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Gilles Kepel arasında gerçekleşen görüşmede Fransa’da yaşayan Türk ve Müslüman toplumun durumu, Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Fransa’daki Türk ve Müslüman toplumunun mevcut durumu ve yaşadıkları sorunlara değinildi. Yükselen İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ukrayna’daki insani krizin daha fazla derinleşmemesi için savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği belirtildi. Cumhurbaşkanımızın bu süreçte oynadığı arabulucu rolün önemine vurgu yapılırken, barışa yönelik çabaları nedeniyle Türkiye’ye teşekkür edildi.