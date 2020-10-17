Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır" ifadesini kullandı.