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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim önceliğimiz savunma sanayii alanında Türkiye’nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmektir. Türkiye bu alanlarda alternatifsiz değildir."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim önceliğimiz savunma sanayii alanında Türkiye’nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmektir. Türkiye bu alanlarda alternatifsiz değildir."
Politika 04.11.2021, 16:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim önceliğimiz savunma sanayii alanında Türkiye’nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmektir. Türkiye bu alanlarda alternatifsiz değildir."