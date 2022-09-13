Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar endişe vericidir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar endişe vericidir. Müzakereler devam ederken Ermenistan, tahrik edici tutumlardan uzak durmalıdır. Barış ve istikrar, ancak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve meşru hakları temelinde sağlanabilir. Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışma başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaşanan gerilimle ilgili paylaşımda bulundu. Kalın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar endişe vericidir. Müzakereler devam ederken Ermenistan, tahrik edici tutumlardan uzak durmalıdır. Barış ve istikrar, ancak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve meşru hakları temelinde sağlanabilir. Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır.”