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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’i kabul etti
JAMES JEFFREY VE BERABERİNDEKİ HEYET, GÖRÜŞMENİN ARDINDAN YÜRÜYEREK OTELLERİNE GEÇTİ.
Politika 28.08.2020, 14:02
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul’da kabul etti. Mabeyn Köşkü’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin gerçekleşeceği Mabeyn Köşkü’ne konakladıkları otelden yürüyerek gelen James Jeffrey ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından yürüyerek otellerine geçti.
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