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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 23.06.2022, 16:29
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin NATO’daki rolü ve ittifaka katkıları, NATO Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuru süreçleri, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye’nin NATO’daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede Madrid Zirvesi’nde ele alınacak yeni stratejik konsept, Ukrayna savaşı, terörle mücadele, gıda krizi ve diğer güvenlik konularıyla ilgili görüşler belirtildi. Müttefiklerin ortak güvenlik ve terör tehditlerine karşı tam bir uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiği aktarıldı.

İsveç ve Finlandiya’nın terörle mücadele konusunda Türkiye’nin talep ve beklentilerini karşılaması gerektiği kaydedilirken, somut adımlar atılmadan ilerleme sağlanamayacağı vurgulandı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile görüşme trafiği devam ederken PKK/PYD/YPG yandaşlarının Stokholm’de ve medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmasının asla kabul edilemez olduğu da vurgulandı.

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Görüşmede BM’nin de dahil olduğu bu müzakere sürecinden netice alınmasının küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı belirtildi.

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