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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, yarın Kudüs’e gidecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, yarın Kudüs’e gidecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.
Politika 15.02.2022, 11:05
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, yarın Kudüs’e gidecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.