banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin NATO’nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, “NATO’nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu pro

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin NATO’nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, “NATO’nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler” dedi.

Politika 20.06.2022, 19:32
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin NATO’nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, “NATO’nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu pro

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin NATO’nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, “NATO’nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler” dedi.

Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur