Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: (’S-400’ler İncirlik’te’ iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte gündemlere karşı teyakkuzda olmakta fayda var. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara i
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: (’S-400’ler İncirlik’te’ iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte gündemlere karşı teyakkuzda olmakta fayda var. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara itibar etsinler
Politika 04.11.2021, 17:17
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: (’S-400’ler İncirlik’te’ iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte gündemlere karşı teyakkuzda olmakta fayda var. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara itibar etsinler
(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı