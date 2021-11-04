Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: (’S-400’ler İncirlik’te’ iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte gündemlere karşı teyakkuzda olmakta fayda var. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara i

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: (’S-400’ler İncirlik’te’ iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte gündemlere karşı teyakkuzda olmakta fayda var. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara itibar etsinler

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı