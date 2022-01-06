Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan’da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan’ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi