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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA istedik vermediler. Biz de Bayraktar’ı, Akıncı’yı, Aksungur’u yaptık. Artık çıtayı daha yukarıya çıkararak geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz."
Bakan Akar: "Made in Türkiye markası uluslararası pazarda hak ettiği pazarda hak ettiği konuma yükselmiştir"
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan’da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan’ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan’da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan’ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi
Politika 06.01.2022, 18:29
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan’da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan’ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi