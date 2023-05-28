Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.”