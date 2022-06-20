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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika’daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika’daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli” dedi.

Politika 20.06.2022, 19:08
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika’daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika’daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli” dedi.

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