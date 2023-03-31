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Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı.
Politika 31.03.2023, 00:11
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı.