Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, nöbet değişimi gösterisi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda gerçekleşen gösteri, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, konseriyle başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteri Bölüğü aldığı düzenle Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu simgeledi, merkezde yer alan 33 muhafızla Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden güneşi ve dış daire bulunan 16 muhafız da tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil etti. Gösteri sonrası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde saygı nöbeti değişimi gerçekleştirildi.