Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en çok beğenilen bakanlar anket sonucuna göre sıralandı

ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en çok beğendikleri bakan soruldu. Anket sonucuna göre en çok beğenilen bakanlar sırasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından "Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2022 Araştırması" gerçekleştirildi. Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde 5-14 Ekim tarihleri arasında önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak 18 yaş ve üzeri 2 bin 312 kişinin katılımı ile yapıldı. Araştırma 0,95 güvende sınırları içerisinde 2,0 hata payı ile bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle gerçekleştirildi. "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en çok beğendiğiniz bakan hangisidir?" sorusu yöneltilen anketin sonuçlarına göre, 17 bakan arasından ilk sırayı yüzde 13,8 ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aldı. İkinci sırayı yüzde 10,9 ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar alırken, üçüncü sırada yüzde 10,7 ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dördüncü sırada yüzde 9,4 ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beşinci sırada ise yüzde 6,5 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer aldı. Ankete göre altıncı sırada yüzde 5,3 ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yedinci sırada yüzde 4,7 ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sekizinci sırada yüzde 4,5 ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dokuzuncu sırada yüzde 4 ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, onuncu sırada ise yüzde 2,8 ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yer aldı.

İlk 10’da yer almayan bakanlar ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu.