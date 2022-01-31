Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLUR, NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanı sıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİN ANA KONUSU OLACAK!

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

Doğu Akdeniz'deki doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

VAKA ARTIŞINI ÖNLEYECEK YENİ TEDBİRLER GELİR Mİ?

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınan bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

Yoğun gündemle toplanan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.