Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından “Türkiye’nin Yerli Gücü” kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’nin son 20 yıldaki yerli ve milli hamleleri ortaya koyan “Türkiye’nin Yerli Gücü” kampanyası başlatıldı.

Kampanya ile Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdiği icraatlar ve yatırımlar ile başarı hikayeleri anlatılıyor. Türkiye’nin enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunma sanayiine, haberleşmeden teknolojiye yaptığı yatırımlara dikkat çekilen kampanyada, Türkiye Yüzyılı’nda yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmaya devam edileceği vurgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanya çerçevesinde hazırlanan filmi, “Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye’nin yerli gücü var. Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha çok üreteceğiz, daha çok emek vereceğiz” sözlerine yer verilen filmde, çeşitli sektörlerde yapılan yerli ve milli hamleler anlatıldı.

Altun, kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayisinden enerjiye, ulaşımdan sağlığa, haberleşmeden teknolojiye kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek, Türkiye’nin atılan adımlar, yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar ile bölgesinde ve dünyada güçlü bir aktör haline geldiğini ifade etti. Kampanya ile son 20 yılda yazılan başarı hikayelerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladıklarını bildiren Altun, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda yerli ve milli gücümüzü en üst seviyeye çıkararak, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi daha güçlü bir konuma taşıyacağız” dedi.