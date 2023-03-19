Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından “Seninleyiz Türkiye” jampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya konulan küresel dayanışma ve yardım seferberliğinden hareketle uluslararası kamuoyuna yönelik “Seninleyiz Türkiye (We Stand With Türkiye)" kampanyası başlatıldı.

ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Macaristan, Meksika, Kanada, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Çin, Japonya, Suudi Arabistan olmak üzere toplam 18 ülkede başlatılan uluslararası dayanışma kampanyası ile yaşanan afet sonrası ortaya konulan küresel dayanışma ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Kampanyada, yaşanan asrın felaketinin hemen ardından Türkiye’ye gerek arama kurtarma ekipleri, sağlık personelleri ve yardım göndererek, gerekse destek mesajı vererek yardım eli uzatan ülkelerin gösterdiği küresel dayanışmanın önemi vurgulandı. 18 ülkenin hem geleneksel hem de dijital medya mecralarında “Seninleyiz Türkiye” sloganları ile afetin büyüklüğü, yapılan yardımlar ve Türkiye ile dayanışma vurgusunu içeren görseller ve içerikler paylaşıldı. Asrın felaketinin mahiyetine, bilimsel verilere ve afetin hemen ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirici içerikler kampanya özelinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan “https://seninleyizturkiye.com/, https://westandwithturkiye.com” web sitelerinde yayınlandı.

Dünyaca ünlü sanatçılardan destek mesajları

Ayrıca afete yönelik dayanışmayı artırmak amacıyla New York’ta Times Meydanı gibi önemli meydanlarda ve ledli mobil kamyonlar aracılığıyla (led-truck) dış mekan ilanları yayınlandı. Ülkelerin önemli gazetelerinde de “We Stand Türkiye” sloganlarıyla ilanlara yer verildi. Diğer taraftan aralarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyaca tanınmış oyuncular Morgan Freeman, Amir Khan, Reshat Strik, şarkıcı Jamala, Yasmin Levy, Della Miles, sporcu Matwe Middlemkoop’un da bulunduğu ünlü isimlerin Türkiye’ye destek mesajlarını içeren videolar farklı mecralarda paylaşıma sunuldu.

“Asrın felaketinde gösterilen dayanışma örnek oldu”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşadığı ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonucu büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, ancak felaketin hemen ardından hem devlet ve millet olarak, hem de uluslararası anlamda örnek bir seferberlik sergilendiğini belirtti. Devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra STK’ların, gönüllülerin ve uluslararası yardım çağrısına cevap veren dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin büyük bir özveriyle bölgede çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Altun, “Böylesine zor günümüzde yanımızda olan, bize destek olan tüm ülkelere teşekkürü borç biliyoruz. Ülkemizde yaşanan afetle birlikte ortaya çıkan birlik ve beraberlik ruhu yalnız ulusal ölçekte değil, uluslararası düzlemde de yankı bulmuş, asrın felaketi sonrası asrın dayanışması ortaya konulmuştur. Ortak acı paydasında buluşan ülkeler, küresel krizler karşısında kolektif sorumluluğun, işbirliğinin ve uluslararası dayanışmanın önemini ortaya koymuştur. Bundan hareketle sadece kriz ortamlarında değil, bölgemizde ve dünya genelinde istikrar, barış ve refahın tesisi için ortak akıl ve vicdanla uluslararası işbirliği ile hareket etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor, hiçbir ülkenin benzer acılar yaşamamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.