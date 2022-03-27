Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Doha Forumu’nda “Bölgeselden Küresele: Ukrayna’daki Savaşın Orta Doğu Üzerine Etkileri” başlıklı yuvarlak masa toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Doha Forumu kapsamında “Bölgeselden Küresele: Ukrayna’daki Savaşın Orta Doğu Üzerine Etkileri” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Katar’ın başkenti Doha’da bu yıl “Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik” temasıyla düzenlenen Doha Forumu bünyesinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası politik mimariye etkisi, krizin Orta Doğu’ya jeopolitik yansımaları, Türkiye’nin arabuluculuk çabaları gibi hususlar masaya yatırıldı.

Doha News Görsel, Video ve Planlama Bölümü Baş Editörü Razan Saffour moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Alptekin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt, İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Güner, Al Jazeera English Kıdemli Muhabiri Jamal Elshayyal ve Katar Üniversitesi İbn-i Haldun Merkezi Kıdemli Uzmanı Dr. Ali Bakır konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Abdullah Erboğa, Al Jazeera’de Araştırmacı Gazeteci Ali Zalat, Doha Enstitüsü Anlaşmazlık Çözümü Uzmanı Maysa Ebu Hilal ile Edinburg Üniversitesi’nde Araştırma Uzmanı Khadıjah Elshayyal katılım sağladı.

Toplantıda sadece Karadeniz Havzasına değil uluslararası barış ve güvenliğe topyekun bir tehdit unsuru taşıyan Rusya-Ukrayna savaşı derinlemesine ele alınırken, Rusya-Ukrayna savaşının Orta Doğu’ya yönelik yansımalarında bölge devletlerinin karşılaştığı tehdit ve sınamalarda iş birliği yapılması ile krizin çözümünde diplomasi ve diyaloğun öne çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Doha Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir ile Katar Hükümet İletişim Ofisi Direktörü Dr.Sheikh Thamer Hamad bin Thamer Al Thani bir araya gelerek iki ülkenin medya ve iletişim alanlarında işbirliğine yönelik görüşmelerde bulundu.

Görüşmede Katar ve Türkiye arasında ortak kamu diplomasisi faaliyetleri, dezenformasyonla mücadele, iş birliği yapılabilecek muhtemel alanlar gibi konular ele alınırken, küresel ve bölgesel krizlerde uluslararası platformlarda birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.