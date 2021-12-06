Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gençlere devlet teşviklerini tanıtacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 9-12 Aralık tarihleri arasında Ankara’da “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” düzenlenecek.

“Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında” sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyon, ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılacak. Tanıtım günlerine aralarında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve

Teknoloji, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim, Ticaret Bakanlığının bulunduğu 13 bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40’ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler katılacak. Devlet teşvikleri tanıtım günlerinde gençlere yönelik devlet destekleri, proje

destekleri, hibeler, burslar, teşvikler, fonlar ve eğitim destekleri konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek. 4 gün sürecek etkinlik kapsamında genç ziyaretçiler, “Devlet Sokağı”nda kamu kurumlarının stantlarını ziyaret ederek destekler ve teşvikler hakkında bilgi alabilecek. Katılımcılar, “Tecrübe Sokağı”nda başarılı isimlerin deneyimlerinden yararlanabilecek, “Eğlence Sokağı”nda ise çeşitli etkinliklere katılabilecek. Etkinliğin açılış günü olan 9 Aralık’ta ayrıca “Senforock” ücretsiz olarak bir konser verecek.

“Devletimiz gençlerimizin her daim yanında”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kamu kurumları ile gençleri bir araya getiren bu büyüklükteki bir organizasyonun ilk kez yapıldığını belirtti. Söz konusu organizasyon ile ekonomi, eğitim, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda sunulan devlet desteklerinin gençlere ilk ağızdan anlatılacağını dile getiren Altun, İletişim Başkanlığı tarafından bu tür etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini kaydetti. Altun, “Devletimiz, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin her daim tüm imkanlarıyla yanlarında. İletişim Başkanlığı olarak böylesi büyük bir organizasyonla gençlerimizin, girişimcilerimizin devletimizin sunduğu tüm devlet desteklerinden, teşviklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için önlerini açmayı, onlara yol haritası çizerek, geleceklerine en iyi şekilde yön vermelerini amaçlıyoruz” dedi.