Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan “Türk kahvesi” paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.

Altun, mesajında “Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilen, kendine özgü pişirme yöntemi, sunumu ve tadıyla, kültürümüzün eşsiz öğelerinden Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor. Ziyade olsun” ifadelerini kullandı.

Videoda da dünya her gün onlarca çeşit kahve demlendiği belirtilerek, kahvenin en kıymetli ekonomik varlıklardan biri haline geldiğine işaret edildi.

Türk kahvesinin 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alındığı hatırlatılan videoda, Türk Kahvesinin, dünyanın dört bir köşesinde tadıldığı ve sadece bir kahve olmanın ötesine geçerek başka diyarlardaki insanları Anadolu’nun lezzeti ve sıcaklığına bağladığı görüşüne yer verildi.

Büyükelçilere Türk kahvesi hediyesi

Öte yandan, Altun, Türkiye’deki tüm ülkelerin büyükelçilerine de Türk kahvesi ve kahve fincanı hediyesiyle mesaj gönderdi. Altun, mesajında Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu bildirdi.

“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında “5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim “ ifadelerini kullandı.