Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan çağrı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın hepimize hatırlattığı üzere bu afetten sadece sağ değil, birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek çıkacağız. Gün siyaset yapma günü değildir, bazı siyasilerin ayrılık tohumları ekmeyi amaçlayan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Herkesi sorumsuzca açıklamalar yapmaktan kaçınmaya ve çözümün parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün depremden etkilenen bölgeyi ziyaret ettiğini, ziyareti çerçevesinde Kahramanmaraş, Pazarcık, Hatay, İskenderun ve Adana’ya gittiğini ve bugün de depremden etkilenen diğer bölgelerde ziyaretlerine devam edeceğini aktardı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti esnasında vatandaşlara geçmişte diğer afetlerin üstesinden gelindiği gibi bu tarihi felaket karşısında da aynı metaneti göstereceğine olan inancını dile getirdiğini hatırlatarak, "Böylesine benzeri görülmemiş bir krizin yaşandığı bir dönemde milli birliğin öneminin altını çizerek, hükümetimizin topyekûn seferber olduğunu, AFAD koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Kış şartları nedeniyle depreme müdahalemizin ilk gününde yaşanan zorluklara ve yaklaşık dokuz saat sonra meydana gelen ikinci büyük depreme rağmen, ilerleyen günlerde sahada arama kurtarma çalışmaları daha güçlü bir hal aldı" dedi.

"Hükümetimiz bu süre içinde ihtiyacı olan herkese barınma imkanı sağlamaya kararlıdır"

Çalışmaların hala arama kurtarma aşamasında olduğunu, herkese ulaşana kadar da çalışmaların devam edeceğini belirten Altun,"Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere, depremden etkilenen bölgelere ulaşımı kolaylaştıracak enkaz kaldırma çalışmaları da planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaşanan felaketlerde olduğu gibi depremden etkilenen 10 ilin bir yıl içinde eski hâline döndürülmesi ve yeniden inşası noktasında ulaşılabilir bir hedef koydu. Hükümetimiz bu süre içinde ihtiyacı olan herkese barınma imkanı sağlamaya kararlıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, hızlıca kurulan geçici çadırlarda kalan vatandaşlarımızı nakletmek için hükümetimizin çevre illerdeki otellerle anlaşmalar yaptığını da duyurdu. Beslenme dâhil tüm giderler devletimiz tarafından karşılanacak" açıklamasında bulundu.

Tüm illerdeki koordinasyon merkezlerinin topyekun seferberliğiyle, yolların kapanması ve havaalanına erişim gibi başlangıçta yaşanan birçok zorluğun üstesinden gelineceğini söyleyen Altun, "Bugün, akaryakıt sıkıntısı ve ısınma ihtiyaçları dahil olmak üzere tüm güçlüklerin üstesinden gelmek için çok daha iyi bir durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, halkımızda kafa karışıklığı ve endişe oluşturmak için dezenformasyona başvuran provokatörlerle mücadele edilmesi gerektiğini özellikle vurguladı. Bu kişilerin amacı, çalışmalarımızı engellemek ve halkın iradesini sekteye uğratmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere depremden etkilenen vatandaşlara acil nakit desteği sağlanacağını da duyurdu. Halkımızın metanetine ve kardeşlerini kurtarmak için gösterdikleri muazzam çabaya duyduğumuz minnettarlığın altını bir kez daha çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk andan itibaren ortaya koyduğu uygulamalar böyle bir zamanda çokça ihtiyaç duyulan güçlü liderliğinin bir kanıtıdır. Cumhurbaşkanımızın hepimize hatırlattığı üzere bu afetten sadece sağ değil, birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek çıkacağız" diye belirtti.

Altun, ayrılıklara sebep olacak açıklamalara yönelik çağrıda bulunarak, "Gün siyaset yapma günü değildir, bazı siyasilerin ayrılık tohumları ekmeyi amaçlayan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Herkesi sorumsuzca açıklamalar yapmaktan kaçınmaya ve çözümün parçası olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.