Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun seçim sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ”Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece Türk demokrasisinin gücünü bir kez daha teyit etmekle kalmamış, aynı zamanda Türk halkının barış, hakkaniyet ve adalet vizyonuna sahip bir lider tarafından yönetilme konusundaki sarsılmaz kararlılığını da gözler önüne sermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, El-Cezire için bir makale kaleme aldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Altun, ”Giderek daha karmaşık bir hal alan dünya siyaset sahnesinde geçtiğimiz pazar günü Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, hem Türk halkı hem de dünyanın geri kalanı için çok önemli bir dönüm noktasına damga vurmuştur. Demokrasi açısından zafer niteliğindeki bu seçimler adil ve özgür bir biçimde ve etkileyici düzeyde yüksek bir katılımla gerçekleşmiştir” dedi.

Sonuçların siyaset sahnesinin dinamizmini ve Türk halkının demokrasiye olan inancını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Altun, “Türk seçmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a beş yıl daha ülkeyi yönetmesi konusunda güvenmeleri, bölgesel istikrar ve küresel barış için son derece önemli bir adımdır. Seçim kampanyası dönemi, Türkiye’nin siyasi kültürünün barındırdığı çeşitlilik gibi renkli ve dinamik şekilde tamamlanırken, enerjik, sağlam ve kapsayıcı demokrasisinin müstesna niteliklerini de yansıtmıştır” açıklamasını yaptı.

Altun, seçim kampanyası döneminin tüm geleneksel siyasi gerilimlerine rağmen Türk vatandaşlarının oylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülke politikalarına ve vizyonuna duydukları güveni ve desteği yinelemek için kullandığını belirterek, ”Dönüm noktası niteliğindeki bir seçim zaferinin daha ardından galip gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir alçak gönüllülükle ve nezaketle tüm ulusu kucaklamıştır. Siyasi desteği somut çıktılar üzerinden kazanmak gerektiğinin bilinciyle hareket eden bir lider olan Erdoğan, bu seçimde kendisini ve partisini destekleyen ve desteklemeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğine söz verdi. Erdoğan, elde edeceği başarıların sadece kendisini destekleyenlere değil, tüm Türk vatandaşlarına ait olacağını tekrar teyit etmiştir” dedi.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece muhalefet adayını yenilgiye uğratmakla kalmadığını ifade eden Altun, ”Muhalefetin desteğine ihtiyaç duyduğu yabancı düşmanı ve mülteci karşıtı unsurları da mağlup etmiştir. Türk halkı, bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçerek şu an Türkiye’de bulunan mültecilerin yalnızca güvenli olduğunda kendi ülkelerine dönmeleri gerektiğine inandıklarını da açıkça ifade etmiş oldu. Bu bağlamda, bu zafer Erdoğan’ın mülteci sorununa yaklaşımının bir kanıtı oldu. Zira bu yaklaşım, mültecilerin ana vatanlarında barışı tesis etmeye çalışırken Türkiye’nin ihtiyaç sahiplerine kucak açan bir ülke olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır” dedi.

Bu yaklaşımdan hareketle yeniden göreve gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin uluslararası örgütlerin reformunu ısrarla savunurken, dünyaya hakkaniyet ve adalet mesajı vermeye devam edeceğinin altını çizen Fahrettin Altun, "Dünya beşten büyüktür sloganı ile de ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ötekileştirilenlerin sesini duyurmak ve uluslararası sistemde eşitliği sağlayacak yetkiyi küresel idare organları içinde yeniden dağıtmak üzere çalışmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu, Türkiye sınırlarının ötesine uzanmakta ve uluslararası çatışmaların çözülmesini ve dünya genelinde yaşanan mağduriyetlerin hafifletilmesini de içermektedir. Bu hedefler şüphesiz iddialı olsa da diplomasi ve müzakere noktasındaki kararlılıkla ve karşılıklı saygının önemine duyulan köklü inançla desteklendiğinden için ulaşılabilir hedeflerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, çözülmeyi bekleyen ikili, bölgesel ve küresel zorlukları çözüme kavuşturma konusunda istekli olan ülkelerle iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, Türk halkının Türkiye’nin teröre karşı sergilediği kararlı duruşa desteğini ve takdirini de ortaya koymaktadır. Bu önemli seçim zaferinin ardından Erdoğan yönetimi, bu küresel tehdide karşı mücadelesini tüm gücüyle sürdürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele edeceğini ve diğer ülkeleri uluslararası forumlarda ortak bir yaklaşımı savunmaya devam edeceğini aktaran Altun, ”Bu seçimden sonra Türkiye, Erdoğan’ın liderliğinde iklim değişikliği, gıda sıkıntısı, düzensiz göç ve ekonomik krizler gibi küresel sorunları ele almak için aralıksız çabalarını sürdürecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, ileriye doğru adım atmaya, çözümlere katkıda bulunmaya ve küresel iş birliğini teşvik etmeye hazırdır. Türk milleti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiğini bir kez daha göstermiş ve ’Karşılıklı saygı ve ortak çıkar ilkeleri temelinde sizinle birlikte çalışmaya hazırız’ diyerek dünyaya net bir mesaj vermiştir. Seçim sadece Türk demokrasisinin gücünü bir kez daha teyit etmekle kalmamış, aynı zamanda Türk halkının barış, hakkaniyet ve adalet vizyonuna sahip bir lider tarafından yönetilme konusundaki sarsılmaz kararlılığını da gözler önüne sermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin sadece Türkiye için bir zafer değil, ayrılık zamanlarında birlik, korkunun karşısında merhamet, çatışmaların ortasında çözüm arayan dünya için de bir umut ışığı olduğunu dile getiren Altun, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlarken Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek vizyonunun rehberliğinde ilerlemeye hazır olduklarını bir kez daha teyit etmiştir. Böyle bir geleceği inşa etmek, ’Türkiye Yüzyılı’nı tüm dünyanın iyiliği için bir güce dönüştürme gayesiyle her zamankinden daha çok çaba sarf etmekle mümkündür. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üstesinden gelinemez gibi görünen zorluklar karşısında kendine güvenen tutumu ve olumlu yaklaşımı, çağımızın uluslararası meydan okumalarına karşı koymaya çalışırken uluslararası toplumun faydalanması gereken çok önemli bir değerdir. İstikrarsızlık dünyamızı sınamaya devam ettikçe, gelecek nesiller adına barışı teşvik etmek ve korumak için birlik olmaya ve iş birliği yapmaya duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha kritik hâle gelmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını yurt içinde ve yurt dışında barışı inşa etmeye adamıştır. Türk milleti desteğini bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonundan yana ortaya koymuştur. Bu kapsamda dünyanın sürdürülebilir barış ve küresel istikrar arayışında kendisiyle birlik olması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.