Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk yetkililer, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter’a işbirliği ve Türkiye’nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Twitter’a işbirliği ve Türkiye’nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ettiklerini ifade eden Altun, "Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve millî güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.