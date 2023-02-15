Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimizi böylesi olağanüstü bir zamanda böylesi bir gündemle meşgul ettikleri için biz üzgünüz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun söylemleriyle ilgili, "Böylesine mahşeri bir ortamda, ilkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmaların bir muhalefet lideri tarafından üretilebilmiş olması esef vericidir. Zira bugün ülkemizin derdi ile dertlenen kimsenin böylesi işlerle uğraşmasını mümkün kılacak ne keyfi ne de zamanı vardır. Aziz milletimizi böylesi olağanüstü bir zamanda, böylesi bir gündemle meşgul ettikleri için biz üzgünüz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendisini hedef alan söylemlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Güzel vatanımız tarihin gördüğü en büyük doğal afetlerden biriyle sarsılalı henüz 10 gün bile olmadı. Yüreğimizi ağırlaştıran bu büyük acıya yalnızca enkaz altından uzun mücadelelerle kurtarabildiğimiz canlarımız bir parça teselli olabiliyor.

Bu aziz milletin, tarihi adeta yeniden yazan dayanışma ve birlik ruhunu ayakta tutabilmek için büyük felaketin yaşandığı ilk andan beri durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizin her büyük imtihandan hangi ruha yaslanarak çıktığını ve adeta her seferinde küllerinden nasıl doğduğunu bilerek, bu ruha saldıranlara fırsat vermemek için ülkemizin iletişim sahasını psikolojik harp unsurlarına kapatmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu necip milletin fedakarlıklarının yanında bizim çalışmalarımızın adı bile anılmaya değmez, bunun da çok net farkındayız.

Milletimizin yeniden başlama enerjisine halel getirmemek için çağın yeni meydan okumaları da dahil olmak üzere her türlü yalan haberle, provokasyonla ve dezenformasyonla mücadele ederken Türkiye düşmanlarının çalışmalarımızdan ne kadar rahatsız olduklarını da yakından görüyoruz."

"Aziz milletimizi böylesi olağanüstü bir zamanda, böylesi bir gündemle meşgul ettikleri için biz üzgünüz"

"Şaşırmadığımız ancak şahit olmaktan yine de azap duyduğumuz bir başka şey ise büyük bir afet ortamında bile belli odakların muhalefet kisvesi altında dezenformasyona meşruiyet kazandırmaya çalışması ve ülkemize dönük psikolojik harbin aparatına dönüşmesidir" ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Bütün bunların üzerine verdiğimiz mücadeleden rahatsız olan ve bu büyük afetten bir cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkarmaya çalışan bir siyasetçinin, ülkemizin iletişim sahasının muhafızlığını yapan İletişim Başkanlığımızı son derece düzeysiz bir şekilde hedef alması eklenmiştir. Böylesine mahşeri bir ortamda, ilkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmaların bir muhalefet lideri tarafından üretilebilmiş olması esef vericidir. Zira bugün ülkemizin derdi ile dertlenen kimsenin böylesi işlerle uğraşmasını mümkün kılacak ne keyfi ne de zamanı vardır. Aziz milletimizi böylesi olağanüstü bir zamanda, böylesi bir gündemle meşgul ettikleri için biz üzgünüz.

Devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile, milletimizle el ele bu zorlu sürecin atlatılması için var gücüyle çalışmakta ve ülke olarak yeniden ayağa kalkıp eskisinden daha da güçlü hale gelebilmemiz için atılması gereken bütün adımları atmaktadır.”