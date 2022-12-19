Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, El Cezire’ye BM’nin Sıfır Atık kararını değerlendirdi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık kararını Al Cezire Ajansı’na değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası medyanın büyük çoğunluğunun genellikle Türkiye’nin iç ve dış politikasına odaklandığını ve Türkiye’nin çevresel sınamalara karşı mücadelede kaydettiği gelişmeler gibi bazı önemli haberleri gözden kaçırma eğiliminde olduğunu belirtti. İklim değişikliğinin insanlığın karşısına çıkardığı devasa sınamalarla mücadele hususunda Türkiye’nin uluslararası alanda yürütülen tüm çabalara olumlu katkı sağladığını vurgulayan Altun, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önemli iklim anlaşmalarına imza atmanın yanı sıra, milletimiz için olduğu kadar Avrupa için de enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çalışmalarına öncülük etmektedir" dedi.

Daha temiz enerji kaynaklarına yatırım yapma çabaları ile Orta Asya doğal gaz kaynaklarını Avrupa’ya ulaştırmaya yönelik yürüttüğü diplomatik çalışmaların Türkiye’yi bir enerji üssü haline getireceğine dikkati çeken Altun, bu çabaların bir taraftan bölgedeki enerji güvenliğine katkıda bulunacağını, diğer taraftan ülkeleri daha sürdürülebilir kaynaklara yönlendireceğini ifade etti.

"Türkiye, küresel Sıfır Atık hareketinin lideri olmuştur"

Türkiye’nin enerji kaynağı çeşitliliğinde yenilenebilir enerjinin payını artırma noktasında yıllar içinde kaydettiği büyük ilerlemeye ek olarak, karbon ayak izini azaltma konusunda da büyük aşamalar gösterdiğini dile getiren Altun, şunları kaydetti:

“2017 yılından bu yana Sıfır Atık konusunda milli seferberliğe öncülük eden Sayın Emine Erdoğan’ın liderliği ve inisiyatifiyle Türkiye, küresel Sıfır Atık hareketinin lideri olmuştur. Türkiye’nin en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık kararı, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığımızda önemli bir dönüm noktasıdır. Hem küresel düzeyde hem de yurt genelinde sıfır atık hareketinin çok güçlü bir savunucusu olan Sayın Emine Erdoğan, vatandaşlarımızı tüketim süreçlerinde daha bilinçli düşünmeye teşvik ederek ülke genelinde sıfır atık önlemlerinin uygulamasında çok sayıda başarılı kampanyaya öncülük etmiştir.”

"İnsanlığın ortak geleceği, çevre bilincimize ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına olan taahhüdümüze bağlıdır"

Türkiye’nin, iklim krizinin gerçekliğinin ve acilen harekete geçilmesi gerektiğinin uzun süreden beri bilincinde olduğunun altını çizen Altun, "Geleneklerimiz ve kültürümüz bize her zaman kaynakları israf etmenin ve dünyayı miras aldığımızdan daha kötü bir halde bırakmanın gelecek nesillere yapılan bir haksızlık olduğunu öğretmiştir. Bu, aynı zamanda dünyanın bize bahşedilen zenginliklerine ciddi bir hakarettir. Bulduğumuzdan daha iyi bir dünyayı geride bırakmak biz insanlar için zorunluluktur. Bu iklim değişikliği konularına yaklaşımımızın temel ilkesidir. Ancak gelecek nesilleri de gözeterek doğal kaynakların eşit ve adil kullanılması sürdürülebilirliği gerçeğe dönüştürebilecek etkili çözümler üretebilir. İnsanlığın ortak geleceği, çevre bilincimize ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına olan taahhüdümüze bağlıdır. Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de Hanımefendi Emine Erdoğan bu ilkeleri günlük yaşamlarında uygulamakta ve çok önemli örnek oluşturmaktadır" diye konuştu.

Altun, Emine Erdoğan liderliğinde Sıfır Atık konusunda Türkiye’de sayısız girişim ve projeye imza atıldığını belirtirken, bunların bir kısmının şimdiden uluslararası tanınırlık kazandığını ifade etti.

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, atıklarının yüzde 99’unu geri dönüştürebilmiştir"

Bazı kamu kurumlarının ve özel kurumların Sıfır Atık hedeflerine kısa sürede ulaştığına işaret eden Altun, "Örneğin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, atıklarının yüzde 99’unu geri dönüştürebilmiştir. Belediyelerimiz atık yönetimi ve kompost projeleriyle Avrupa kurumlarının takdirini kazanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu tür projeleri teşvik eden hibeler vermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, günümüzde değeri giderek artan su israfı gibi meseleleri ele almak için projeler üretmektedir. Plastik poşet kullanımını azaltmak için ücretlendirme önlemini; çöp atmayı, tehlikeli madde kullanımını, hava kirliliğini ve hatta gürültü kirliliğini önlemek için ise para cezaları uygulamaya başladık. Bunlar son yıllarda ülkemizde uygulanan Sıfır Atık önlemlerinden sadece birkaçıdır. Ülkemizdeki birçok isim, Sıfır Atık hareketinden ilham alarak farkındalık oluşturmak için plastik ve diğer atıklardan sanat eserleri yapmaktadır."

"Sıfır Atık önlemlerini savunmada lider konumdayız"

Türkiye’nin uluslararası forumlarda Sıfır Atık önlemlerini savunmada lider konumda olduğunu ifade eden Altun, şöyle devam etti:

“Sayın Emine Erdoğan, tüketim alışkanlıklarımızda reform yapmamız ve geride bıraktıklarımız konusunda dikkatli olmamız gerektiğini dünyaya her fırsatta hatırlatmaktadır. Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için yeni enerji kaynakları keşfetmeyi göz önünde bulundurmak önemli olsa da karbon ayak izimizi azaltmak tüketim alışkanlıklarımızla başlamaktadır. Dönüştürücü teknolojiler ve daha temiz enerji kaynakları, iklim değişikliği sorunlarının ele alınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Ancak vatandaşlarımız Sıfır Atık hareketine bilinçli ve aktif bir şekilde katılmazlarsa bunlar yeterli olmayacaktır. Atıkları tüketim aşamasında ortadan kaldırmak, faaliyetlerimizden kaynaklanan plastik ve diğer kimyasal atıkları ortadan kaldırmaya çalışmaktan daha kolaydır. Sıfır Atık hareketinin ülkemizde ortaya koyduğu bilinçli tutum budur ve bunun Birleşmiş Milletler gibi kurumlar tarafından tanınması sevindiricidir."

"Cumhurbaşkanımız ve Sayın Emine Erdoğan, farkındalık oluşturmak için canla başla mücadele ediyor"

Altun, "Hükümetimiz gelecek nesillerin sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmesi için çevreyi korumaya ve karbon ayak izimizi azaltmaya kararlıdır. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Sayın Emine Erdoğan bunun gerçekleşmesi için tedbirleri hayata geçirmek, ulusal ve küresel ölçekte farkındalık oluşturmak için canla başla mücadele etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının; küresel zorlukların, küresel dayanışma ve iş birliği olmadan ele alınamayacağını gösterdiğine işaret eden Altun, bunun günümüzün çevresel zorluklarını ele alma konusunda da geçerli olduğunu söyledi.

Uluslararası sistemdeki tüm istikrarsızlığa rağmen Türkiye’nin daha sürdürülebilir bir gelecek için benzer fikirlere sahip liderler ve müttefiklerle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu vurgulayan Altun, Birleşmiş Milletler’in Türkiye’nin Sıfır Atık kararını kabul etmesini bu gündemi bir üst seviyeye taşımak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sorumlu ve bilinçli tüketimin, küresel iklim değişikliği sorunlarına yönelik ciddi stratejinin parçası olması gerektiğinin altını çizen Altun, "Liderlerimiz üzerlerine düşeni yapmaktadır, dünyanın geri kalan liderleri de aynısını yapmalıdır" görüşüne yer verdi.