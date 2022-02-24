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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya. Kremlin’in amacı etki alanını yeniden oluşturmak” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan’ın başkanlık ettiği güvenlik zirvesi sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Politika 24.02.2022, 13:50
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de gerçekleşen güvenlik zirvesine başkanlık etti.