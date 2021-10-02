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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından valiliklere ve il emniyet müdürlüklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Politika 02.10.2021, 04:32
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından valiliklere ve il emniyet müdürlüklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Vali -Mülkiye Başmüfettişliğine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kırıkkale Valiliği’ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman ve Bilecik Valiliğine İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin Koloğlu atandı.

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