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Cumhurbaşkanı’nın elinden ödül alan Başkan Sandıkçı: "Bu ödül Canik’in gururu"

Samsun Canik Belediyesi, Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında düzenlenen ’Gençlik ve Yerel Yönetimler’ temalı proje yarışmasında ödüle layık görüldü.

Politika 17.11.2021, 16:02
Cumhurbaşkanı’nın elinden ödül alan Başkan Sandıkçı: "Bu ödül Canik’in gururu"

Samsun Canik Belediyesi, Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında düzenlenen ’Gençlik ve Yerel Yönetimler’ temalı proje yarışmasında ödüle layık görüldü.

Samsun Canik Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’in açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende ödüle layık görüldü. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlenen festivalde Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya, Türkiye genelindeki AK Parti Belediyeleri arasında düzenlenen ’Gençlik ve Yerel Yönetimler’ temalı proje yarışmasında kazandığı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almanın mutluluğunu dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Canik ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekip olarak elde ettiğimiz bu önemli başarı tüm ilçemizin başarısıdır. Bu gurur Canik’in gururudur” dedi.

Gençliğin önemine vurgu yaptı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleceği inşa etmek adına gençliğe ve eğitime yatırım yapmak gerektiğine vurgu yaptı. Canik ilçesinin genç nüfus oranının oldukça yüksek olduğunu dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “İnsanlık adına yeni medeniyetler inşa etmek için yine insan yetiştirmek gerekir. O da bu gençliğe yatırım yapmakla olacaktır. Gençlik festivalinde, gençlik adına yapmış olduğumuz çalışmalardan ötürü ödül almak bizleri çok mutlu etti. Gençlik için ürettiğimiz projelerin, gençliğe hizmeti ilke edinen Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görülmesi bizler için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Gençlik için durmadan, yorulmadan yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ödüller titizlikle belirlendi

AK Parti Belediyeleri arasında düzenlenen yarışmaya nüfusu 100 binin üzerinde olan 148 büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri çeşitli kategorilerde toplam 283 projeyle katıldı. Yarışma için milletvekilleri, akademisyenler ve yerel yönetim uzmanlarından oluşan jüri heyeti belediyelerden gelen projeleri titizlikle inceleyerek ödül alan eserleri açıkladı. Canik Belediyesi de bu titiz çalışmalar sonucu ödüle layık görülen ilçe belediyeleri arasında yerini aldı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projelerle ilgili basına bilgi verdi. Eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor alanlarında yapılan yatırımlar, faaliyetler ve hayata geçirilen projeler sayesinde Canik’i gençlerin gözünde cazibe merkezi haline getirmeyi başardıklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı şunları söyledi:

“Gençler ile Sürdürülebilir Çevre Projesi’nde yer alan ‘Canik Orman Okulu’ ve ‘Sıfır Atık Köyü’ projeleriyle gençlerimizin doğada eğitim ve öğretim görmelerine; sıfır atık eğitimi almalarına ve iklim değişikliğini önlemeye dönük çalışmalar yapmalarına imkân hazırlıyoruz. Bunların yanı sıra Model Roket Eğitimi, Yapay Zekâ, Yazılım ve Robotik Kodlama Eğitimi almaları için imkân hazırlıyoruz.”

Milletvekillerinden büyük destek

Festival’e katılan AK Parti Samsun Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da Canik Belediyesi’nin tanıtım standını ziyaret ederek Başkan Sandıkçı’yı tebrik etti. AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Gençliğe yönelik projeleri ve yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alan Samsun Canik Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı’yı ve bu başarıya katkı sunan ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Stantta pek çok proje var

Festivalde yer alan Canik Belediyesi’nin tanıtım standında ulusal ve uluslararası alanda ödüller kazandığı Gençlerle Sürdürülebilir Çevre Projesi (Sıfır Atık Köyü, Canik Orman Okulu), Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), Model Roket Eğitimi Projesi, Genç Gönüllü Danışmanlar Projesi gibi pek çok proje bir hafta boyunca tanıtılmaya devam edecek.

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