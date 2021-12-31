Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'

Erdoğan, hayata geçirilen projeler ve çalışmaları "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. 2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim…" sözleriyle tek tek paylaştı. İşte haberin detayları...

Ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyan savunma sanayii alanında %20'lerden devraldığımız yerlilik ve millîlik oranını %80'e ulaştırdık.