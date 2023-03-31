Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan KKTC’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Londra’da uğradığı sözlü saldırıya değinerek, "Rum ve Yunanların nasıl hazımsız olduklarının bir göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi. Oktay, Ercan Havalimanı’nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden dolayı KKTC’ye gelemediklerini ifade eden Oktay, “Kıbrıs’a gelen depremzedelerimize misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istedik. Aynı zamanda Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizi yapacağız. Londra’da Ersin Tatar talihsiz bir olay yaşadı. Rum ve Yunanlıların nasıl hazımsız olduklarının bir göstergesidir. Türkiye olarak Kıbrıs’ın sürekli, her daim, her şartta yanında olduğunu göstermek adına buradayız. Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Türkiye’den selamlar getirdim. Bizim sadece iyi günlerimizde değil, kötü günlerimizde de bir ve beraberi dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha bütün dünyaya göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret edecek

Oktay, KKTC’deki programı çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC’li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı’ndaki mezarlarını da ziyaret edecek. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek olan Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imza törenine ve ardından düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak. Oktay, Gazimağusa’daki Polat Paşa Camii’nde iftar yapacak.

Tatar ile görüşme yarın

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yarın görüşecek olan Fuat Oktay, Türkiye’den gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden ailelere de ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ayrıca AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı üyeleriyle Lefkoşa’da buluşarak, Hala Sultan Camii’ndeki iftar programında KKTC’li vatandaşlarla bir araya gelecek.