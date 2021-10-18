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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan, Kılıçdaroğlu’na cevap: “Hodri meydan”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu’nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan” dedi.

Politika 18.10.2021, 15:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan, Kılıçdaroğlu’na cevap: “Hodri meydan”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu’nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kamu çalışanları ve memurlara yaptığı çağrıya cevap olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu’nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak ‘ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan’ gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih, Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedirler. Aksi ile ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır. Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır. Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu’nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan.”

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