Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Davutoğlu’na cevap: "Allah’tan kork"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na verdiği cevapta; "Allah’tan kork. Sen yıllarca bu teşkilatın bir üyesi olmuşsun, Cumhurbaşkanının yanında olmuşsun, bu ülkenin Başbakanlığını, Dışişleri Bakanlığı yapmışsın bu ülkenin. Nasıl böyle bir şey söyleyebilecek kadar siyasi ihtirasa sahip olabilirsin?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen önceki dönem teşkilat mensupları ile buluşma programına katıldı. Burada konuşan Oktay; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum” diyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanları kullansın diye alınan ve hatta başbakanlık dönemimde benim de kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı" cümlelerine "Allah’tan kork" şeklinde cevap verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "Dün birisi bir açıklama yapıyor, 6’lı masadan bir tanesi. Önceden de Kılıçdaroğlu yaptı. Türkiye’nin gelişmesini ve cari açığını uyuşturucuyla karşılayabildiğini iddia edecek kadar akıldan yoksun bir muhalefet liderinden bahsediyorsunuz. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devletinin cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için çırpınıyor. Kimse de inanmıyor, kendi teşkilatı da inanmıyor. Böyle bir zihniyet olur mu? Nasıl böyle bir şey düşünebilir, söyleyebilirsin. Hiç mi akıl yok? Dün bir tanesi de ona yanaşmaya çalışıyor, yine akıldan yoksun. Sadece siyasi ihtirastan kaynaklanan bir zorlama bu, başka bir şey değil bu. Davutoğlu’ndan bahsediyorum, Allah’tan kork. Sen yıllarca bu teşkilatın bir üyesi olmuşsun, Cumhurbaşkanının yanında olmuşsun, bu ülkenin Başbakanlığını, Dışişleri Bakanlığı yapmışsın bu ülkenin. Nasıl böyle bir şey söyleyebilecek kadar siyasi ihtirasa sahip olabilirsin? Bunlar Türkiye’ye gelecekte yön çizecek, öyle mi? Kendi içlerinde birbirlerinin ayaklarına çelme takmaya çalıştıkları bir yapıdan Türkiye’ye hayır gelmez. Bunu Türk Milleti çok net bir şekilde görüyor" ifadelerini kullandı.