Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Batuhan Yaşar için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybeden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Vefat haberinin ardından çok sayıda siyasi tarafından Yaşar için taziye mesajı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Oktay paylaşımında, “İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi, gazeteci, yazar, TV programcısı Batuhan Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.