Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Bakü’de şehitliklere ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü’de Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Oktay, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan Şehitliği’ni ve Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Türk Şehitliği’nde hatıra defterini imzalayan Oktay, daha sonra temsili şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Oktay, ardından cuma namazını kılmak üzere Şehitlik Camii’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ve Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı’na Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile birlikte başkanlık edecek. Oktay, daha sonra Haydar Aliyev Merkezi’nde düzenlenecek olan Türkiye-Azerbaycan İş Forumu’na katılacak.