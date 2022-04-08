Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yaşanan sıkıntıların farkındayız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek "Bakın biz ısrarla yerli milli savunma diyoruz. Tüm sektörlerde yerlilik millilik diyoruz. Biz ısrarla Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada partililere seslenen Oktay, artan fiyatlar nedeniyle yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirtip, “Henüz Covid salgınının etkileri tam anlamıyla geçmemişken bölgemizde yaşanan insani trajediler sebebiyle artan fiyatların, sorunların farkındayız. Tümünün üstesinden gelmek de yine bizlerin çabasına bağlıdır. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle gıda arz güvenliği ciddi bir sorun. Aynı sebeple enerji fiyatlarında yükselişler, hayvansal ürünlerde artan talep söz konusu. Yaşanan gelişmeler Yozgat’ın üretimini, ihracatını artırmak için hayati fırsatlar sunuyor. Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin, ticaret erbabımızın yanındayız, yeter ki fırsatları görerek katma değer üretmek için adım atın. Bu yönde atacağınız her adım ülkemize ve şehirlerimize sayısız katkı olarak dönecektir. Bakın biz ısrarla yerli milli savunma diyoruz. Tüm sektörlerde yerlilik millilik diyoruz. Biz ısrarla Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek, diyerek sanayicimizi desteklerken battık bittik diye gerçekleri çarpıtanlar art arda ihracat rekorları kırdığımızda köşesine çekiliyor.” diye konuştu.

“Boş lafla, kuru gürültüyle, şovla işimiz yok”

Oktay, gıda ve fiyat artışı konusunu kapsamlı olarak ele aldıklarını ifade ederek, “Biz bugün de kalkınma diyoruz, illa yatırım illa üretim illa istihdam diyoruz. Milletimizin cebini, işini, aşını, ekmeğini düşünüyoruz. Gıda ve fiyat artışları konusunu en kapsamlı ve uzun vadeli şekilde ele alıyoruz. Cumhur İttifakı ruhuyla biz böyle milli bir mücadele verirken birileri yine kurumların kapısına dayanıp şov yapıyor. Benim Yozgatlı hemşehrilerim laf üretenle icraat üreten arasındaki farkı iyi bilir. Biz yine işimize sarılacağız, yeni yatırımlar, yeni icraatlar için çabalayacağız. Boş lafla, kuru gürültüyle, şovla, ekâbirlikle işimiz yok.” dedi.

“Barışın tesis edilmesi yönündeki gayretlerimiz de sürecek”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi için gayretlerini süreceğini belirterek şunları söyledi: “Ne yaparsak yine milletimizle birlikte, milletimiz için yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, refahı artırarak, milletimizin geleceğine yönelen tehditleri bertaraf edecek ve Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi yönündeki gayretlerimiz de sürecek. Bu çatışmanın kazananı yoktur ve olmayacaktır. Adil bir barış ise bölgede tüm tarafların yararınadır. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini gözeten, adilane bir yaklaşımla diplomasiden yana olmaya devam edeceğiz.”