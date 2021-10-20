Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla elektrik fiyat ortalaması megavat saat başına 41 avro olup, Almanya, Fransa ve İtalya’ya göre 30-40 avro daha düşük seviyededir.”