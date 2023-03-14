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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD’da yaptığı açıklamada, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldı" dedi.
Politika 14.03.2023, 22:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD’da yaptığı açıklamada, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldı" dedi.