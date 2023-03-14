Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye, KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hemen şimdi diyerek buradan bir kez daha gerçekleri görerek tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye, KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel İle ortak basın toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye’nin hem ekonomik kalkınma hem de Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alanda verdiği hakkaniyet mücadelesinde KKTC’nin yanında olduğunu ifade eden Oktay, Kıbrıs Türkleri ile ezeli bağlar sebebi ile hüznün de sevincin de bir olduğunu söyledi. Oktay, “Ülkemizin 11 ilinde yıkıma ve büyük can kaybına yol açan 6 Şubat depremleriyle yaşanılan asrın acısına da, yine, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle ortak olduk. Bu vesileyle bizlere taziyelerini ileten Başbakan Sayın Üstel’e teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlerin her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Adıyaman’da vefat eden Kıbrıs Türkü voleybol kafilemiz; ’Şampiyon Melekler’ yüreğimizi yakmıştır. Daima kalplerimizde yaşayacak evlatlarımızın ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi.

Çöken bina hakkında Adıyaman Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını ve bu kapsamda 3 kişinin tutuklandığını ifade eden Oktay, dava sürecinin takipçisi olunacağını belirtti.

KKTC Hükümeti’nin öncülüğünde Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun deprem bölgesinde inşa edeceği “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteynır kenti için tüm Kıbrıs Türklerine teşekkürlerini ileten Oktay, “Şampiyon meleklerimizin isimlerini ve anılarını daima yaşatacağımızın altını özellikle çiziyorum. 1571’den bu yana Kıbrıs adasının asli unsuru olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz ile milletimizin gönül ahdi her şart ve durumda işbirliğimizin sürmesini kaçınılmaz kılmaktadır” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ın haklı davasının ve ambargolara karşı başını dik tutarak dünyaya açılmasının, her zaman Türkiye’nin öncelikli meselesi olduğuna vurgu yapan Oktay, ülkemizde yaşanan büyük felaketin yaralarını hızla sararken, Kuzey Kıbrıs’taki çalışmalara da devam edildiğinin altını çizdi. Başbakan Üstel’in Ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlatan Oktay, gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmelerde Türkiye Yüzyılı’nda nasıl bir Türkiye-KKTC işbirliği hedeflendiğinin masaya yatırıldığını kaydetti.

Şubat ayında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın beraberinde Başbakan Ünal Üstel ile birlikte yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Oktay, fikir birliği içinde mutabakata varılan hususlarda işbirliğinin her geçen gün daha da güçlendirildiğine dikkat çekti.

Ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi alanlarda ilerleme kaydedildiğini aktaran Oktay, iki ülke genel sağlık sigortası sistemlerinin uyumlandırılması, Derinya bölgesinde sosyal konut inşası ve denizin altından kablo ile elektrik temini gibi yeni işbirliklerinin ön çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Sosyal sigorta sistemlerinin uyumlaştırılmasına yönelik KKTC e-Devlet projesini kullanarak teknik çalışmalara başlandığını duyuran Oktay, uyumlandırmayı gerek dijital imkanları kullanarak gerek karşılıklı idari düzenlemelerle hızla tamamlayacaklarını dile getirdi.

Derinya bölgesinde bin 192 konut ve sosyal donatıdan oluşan yaşam şehri projesinde ilk etapta inşa edilecek konutların plan ve projesinin tamamlandığını söyleyen Oktay, gerekli adımları karşılıklı atarak Derinya sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacaklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs belediyelerinin reform destek paketi ödemelerinin tamamlandığını söyleyen Oktay, “Önümüzdeki dönemde belediyelerde daha verimli bir bütçe yönetimi yönünde desteğimizi sürdürürken yerelde ihtiyaç duyulan ek finansal kaynakları da sağlamaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türkü’nün temsiliyet mührü; KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Cumhuriyet Meclisi Projesi inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

e-KKTC programı kapsamında yer alan 22 projenin 15’inin tamamlandığını ve aktif kullanıma açıldığını ifade eden Oktay, Yeni Girne Askeri Hastanesi yapımında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bu yıl içerisinde inşaatının tamamlamış olacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Yatırım Projeleri çerçevesinde; Lefkoşa Çetinkaya Türk Spor Kulübü Taksim Sahasını tamamladıklarını söyleyen Oktay, "Girne Boğazköy Boğaz74 Futbol Sahası, Lefkoşa Cimnastik Salonu ve İskele 1461 Trabzonspor Kulübü Futbol Sahasını kapsayan 5 tesisin sözleşmeleri imzalanmış ve yapım süreci başlamıştır. Tarımdan hayvancılığa, kadın kooperatiflerinden girişimci desteklerine Kıbrıs Türkü’nün her kesimine ulaşan desteklerimizi de sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde hazır hale gelecek 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmamızı hem projeler hem de mali çerçeve itibariyle bugüne kadar oluşturduğumuz alt yapıyı çok daha farklı boyutlara taşıyacaktır. Anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla Kıbrıs Türkünü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

"Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alanda verdiği hakkaniyet mücadelesinde KKTC’nin yanındayız”

Üstel ile gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs meselesini de değerlendirdiklerini söyleyen Oktay, "Tarih, Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarını görmezden gelen hiçbir yaklaşımın başarılı olma şansı bulunmadığını göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, 1963 yılında Rum tarafının kendi elleriyle yok ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucusu ve eşit ortağıdır. Ülkemizin, bu gerçeği temel alan, Ada’da kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm için iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan vizyona desteği tamdır. ’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hemen şimdi’ diyerek buradan bir kez daha gerçekleri görerek tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye, KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz. Yine Maraş konusunda da, KKTC’nin bölgenin ekonomi, turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde, mülk sahiplerinin haklarını gözeterek yürüttüğü çalışmaları destekleyeceğiz. Hem ekonomik kalkınma hem de Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alanda verdiği hakkaniyet mücadelesinde KKTC’nin yanındayız” açıklamasını yaptı.

Başbakan Üstel’in yarın, beraberinde Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı ile Hatay ve Adıyaman’ı ziyaret edeceğini duyuran Oktay, “Kendilerine gösterdikleri yakın dayanışma için teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinden Kuzey Kıbrıs’taki akrabalarının yanına giden depremzede vatandaşlarımıza da aynı dayanışma ruhuyla kapılarını açmışlardır. Ağırlıklı olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan Kuzey Kıbrıs’a giden tüm vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerekli destekler ülkemiz tarafından sağlanmaktadır. Beslenme ve kıyafet desteklerinin yanı sıra psikososyal, sağlık ve eğitim hizmeti destekleri verilmektedir. KKTC’de bulunan depremzede vatandaşlarımıza her alanda desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz” dedi.