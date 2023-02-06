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Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplam yaşamını yitiren yurttaş sayısı bin 541, yaralı sayısı 9 bin 733, yıkılan bina sayısı da 3 bin 471 oldu"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu.
Politika 06.02.2023, 19:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu.